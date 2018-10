Gli Hammers verso la trasferta di Caserta: allenamento anche nel giorno di festa

Con due vittorie nelle due partite iniziali del campionato serie C2 di rugby gli Hammers Campobasso si preparano alla trasferta di Caserta di domenica prossima potendo guardare tutti dall’alto in basso, con 10 punti in classifica e il miglior attacco del girone, ben 95 punti fatti, e la terza miglior difesa con soli 23 punti subiti.

A dividere la vetta della graduatoria con i campobassani ci sono solo i campani della squadra cadetta della Partenope Napoli, mentre i prossimi avversari dei rossoblù, gli Spartacus Social Club, sono posizionati a centro classifica con 5 punti e sono reduci dalla vittoria ottenuta domenica scorsa in casa contro Battipaglia per 14 a 12.

I ragazzi di coach Sommella (foto sopra) sono intenzionati a fare le cose per bene e in questa settimana ricca di festività il loro programma di allenamento non ha subito alcun ridimensionamento, anzi capitan Fatica e compagni si alleneranno anche giovedì primo novembre con un’apposita seduta mattutina.

“C’è voglia di proseguire la striscia vincente – fa sapere il club – e di mettere un primo paletto tra le proprie ambizioni e quelle del resto delle squadre del girone. I due turni casalinghi hanno lanciato gli Hammers che però, ben consci di quanto accaduto nel passato campionato, sanno che allentare la presa nel momento nel quale andrebbe invece maggiormente stretta potrebbe rivelarsi controproducente. Serve un’altra vittoria per prendere il largo e per respirare stabilmente l’aria dei piani alti della C2. Gli avversari di domenica prossima sono tra i più tenaci e combattivi del raggruppamento, una squadra tosta e molto fisica, che fa dell’aggressività il suo punto di forza e la sua caratteristica principale”.

Contro squadre come gli Spartacus l’imperativo dettato da coach Sommella è quello di produrre il proprio gioco negli spazi muovendo la palla nel modo più veloce possibile senza farsi intrappolare in corpo a corpo nella zona centrale del campo.

“Contro Telese il pacchetto di mischia dei campobassani, seppur più leggero in termini di peso, l’ha fatta da padrone sfruttando l’agilità dei suoi componenti e sprigionando tutta la propria dinamicità una volta recuperata la palla agli avversari. Per la trasferta di Caserta il menù da proporre agli avversari sarà sempre quello, semmai andrà aggiunto un po’ di piccante visto il clima che sul campo campano si preannuncia caldo”.