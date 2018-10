Giornata nazionale famiglie al museo, visite all’Anfiteatro ed a Villa Zappone

Torna anche quest’anno la giornata nazionale delle famiglie al museo, giunta alla sua sesta edizione. L’evento, nato con lo scopo di portare grandi e piccini nei siti culturali sparsi nelle varie città, si svolgerà domenica 14 ottobre.

Per l’occasione, l’associazione Me.MO. Cantieri Culturali propone una ricca giornata con attività organizzate nei luoghi della cultura molisana. Con il tema ‘Piccolo ma prezioso’, gli operatori hanno ideato un laboratorio didattico dal titolo ‘Antichi gioielli’ per intrattenere le famiglie che parteciperanno.

Grazie a professionisti dei beni culturali, sarà anche possibile visitare il Parco Archeologico dell’Anfiteatro Romano e di Villa Zappone a Larino e realizzare i gioielli delle donne romane di Larinum. Il tutto a partire dalle ore 10.

La giornata è pensata per un target di bambini compresi tra i 4 ed i 12 anni accompagnati da un adulto. Il costo dell’attività è di 5 euro (un adulto+un bambino). Per partecipare è necessaria la prenotazione da effettuarsi entro e non oltre venerdì 12 ottobre alla mail memolarino@gmail.com o al numero 3249517836.