Giornata missionaria mondiale, veglia di preparazione nelle parrocchie della Diocesi

Ricorre domenica 21 ottobre la Giornata missionaria mondiale. Alla vigilia di questo importante momento di preghiera, riflessione, solidarietà e sostegno alle chiese nel mondo, ogni parrocchia organizzerà, nella serata di sabato 20 ottobre, una veglia di preparazione.

Tutti sono invitati a partecipare seguendo le indicazioni e i programmi diffusi dai parroci nelle varie realtà parrocchiali della Diocesi di Termoli-Larino che hanno previsto anche esperienze e testimonianze con il coinvolgimento dei giovani del territorio.

Lo slogan della Giornata missionaria mondiale è “Giovani per il Vangelo”. Si tratta di una scelta che la Fondazione Missio, in quanto organismo pastorale della Cei, ha suggerito alle comunità diocesane, facendo tesoro delle indicazioni fornite dal Comitato esecutivo delle Pontificie Opere Missionarie con l’approvazione del Cardinale Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Il Comitato ha infatti proposto che il tema generale della Giornata fosse: “Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti”, in linea con i contenuti della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi in corso di svolgimento a Roma e dal titolo “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.

Sono due le dimensioni che caratterizzano la lettura e il significato dello slogan “Giovani per il Vangelo”. Da un lato, “si evince una valenza fortemente vocazionale, in riferimento alla necessità impellente di giovani disposti a dare la vita per l’annuncio e la testimonianza del Vangelo. Dall’altra c’è il richiamo alla freschezza dell’impegno ad gentes che riguarda le comunità cristiane nel loro complesso, indipendentemente dall’età anagrafica. Per essere missionari e missionarie bisogna sempre e comunque avere un cuore giovane”, spiegano dalla Diocesi.

Tutta la Diocesi è invitata a prendere parte alle veglie di preghiera e alle messe della Giornata missionaria mondiale.