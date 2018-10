Domenica 14 ottobre sarà la Giornata del Camminare, la manifestazione nazionale promossa dalla Federtrek per favorire la diffusione della cultura del camminare attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini e del mondo dell’associazionismo.

Anche quest’anno Fare Verde Campobasso ha voluto sposare l’iniziativa organizzando un percorso pedonale. “Dopo le scorse edizioni passate alla scoperta delle bellezze naturalistiche ed archeologiche di Monte Vairano spiegano dall’associazione ambientalista – quest’anno torniamo in città per un’affascinante escursione nel cuore del centro storico, alla scoperta dei luoghi più significativi e meno noti, che racconteranno la storia di Campobasso attraverso la prestigiosa guida e le affascinanti narrazioni dell’archeologo Walter Santoro, curatore dell’opera editoriale “Storia di Campobasso” di V.E. Gasdia”.

La partecipazione, come sempre è libera e gratuita, il percorso, della durata di circa tre ore, sarà alla portata di tutti, anche se con inevitabile presenza di tratti di salite, discese e scalinate.

L’appuntamento è per domenica 14 ottobre, alle ore 16.30, nei pressi del Teatro Savoia in piazza Pepe a Campobasso.

Per informazioni : 329.43.43.334