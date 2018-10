Gam, Giunta trova 630 milioni di euro per un altro anno di cassa integrazione

630 milioni di euro: tanto intende stanziare la giunta regionale di Donato Toma per il rinnovo della cassa integrazione agli ex lavoratori della Gam di Bojano. Le risorse saranno destinate all’accantonamento del Tfr degli ex dipendenti della filiera avicola che potranno così percepire altri 12 mesi di Cigs.

Il 4 novembre, dunque tra pochissimi giorni, scade infatti l’ennesimo rinnovo che rischia di lasciare senza ammortizzatori sociali 260 persone e le rispettive famiglie. Da mesi i sindacati sono sul piede di guerra per quella che, soprattutto in famiglie monoreddito, è l’unica entrata in attesa che riparta l’attività produttiva a contrada Monteverde dopo l’investimento di Amadori che porterà alle prime assunzioni per il macello a inizio del 2019. Gran parte degli ex lavoratori Gam, però, resterà a casa in attesa di una chiamata solo quando anche il resto dei capannoni tornerà a produrre polli.