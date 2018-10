Fuga Divina

Anche se è legittimo ricordargli e celebrarli continuamente, tra qualche giorno avverrà la commemorazione dei nostri defunti. Chiunque ha perso una persona cara lasciando una ferita impossibile da cicatrizzare, impensabile da disinfettare.

Da amante delle parole, non nascondo di essere in difficoltà e imbarazzo nel trovarle, ma ecco che in soccorso arriva la fantasia e, grazie all’immaginazione, ho creato una chiacchierata con l’aldilà.

“Il tuo ricordo non mi abbandona mai, mi insegna ogni giorno ad amare, nessun pennello inumidito di falsità potrà rovinare la tua immagine da quadro perfetto. Ti prego, nascondimi tra le nuvole, fammi entrare nella tua casa, e non preoccuparti, non la sporcherò con le mie bugie. Sto scappando dall’odio, dalla mancanza di mettere in pratica la volontà del Signore. Fuggo dai sentimenti crudeli delle persone, dalle loro gelosie e tradimenti, dal loro giudizio sentenzioso verso tutti. Non mi riconosco più in questo mondo che non riesce a svolgere il compito più elementare: volersi bene, scrivere amore nel libro della storia contemporanea. Ti chiedo solo di abbracciarmi e di dirmi che è tutto finito, intuisco di essere salvo grazie alle tue impronte che hai lasciato nella mia esistenza, e che seguirò per arrivare fino a te”.

(Alessio Toto …Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, volando con la fantasia, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)