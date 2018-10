Freccette, ultime ore per iscriversi a Isengardarts 2018

Domenica 28 ottobre Marco D’Angelo presenta Isengardarts 2018, torneo di freccette. L’evento si svolgerà alla Piccola Montecarlo in corso Nazionale a Termoli dalle ore 17. Il torneo gratuito di 501- S.O. Doppio Ko Best Of 3 è aperto a tutte la categorie. Le iscrizioni si effettueranno entro le 16:30 di domenica stessa. Durante la competizione verrà presentata la squadra che parteciperà al campionato nazionale e la nuova maglia Sun Hotel. Dagli organizzatori numerosi ringraziamenti: l’Avis sezione di Termoli e gli sponsor: Capa Tosta, Yamamay, Carpisa, Glutin Stop, Piccolo Bar, L’Orafo Carotenuto, La Stamperia e l’Avis giovani.