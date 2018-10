Freccette, la Isengardarts Cup 2018 a Giovanni D’Ascenzo

Il torneo di freccette Isengardarts Cup 2018 disputato domenica pomeriggio 28 ottobre alla Piccola Montecarlo di Termoli è stato vinto da Giovanni D’Ascenzo (Ascia) che in finale ha avuto la meglio su Claudio Di Menno (Killer) nonostante sia arrivato dal girone perdenti.

Il vincitore ha ricevuto in dono un bracciale offerto dall’Orafo Carotenuto. Sul gradino più basso del podio si posiziona Antonio Mascilongo (Taz). Prima del torneo è stata presentata la nuova maglia Sun Hotel della Piccola Montecarlo per il campionato nazionale in corso.

Gli organizzatori ringraziano l’Avis sezione di Termoli e gli sponsor Yamamay, Carpisa, Glutin Stop, Capa Tosta, Piccolo Bar, L’Orafo Carotenuto, La Stamperia e l’Avis giovani.