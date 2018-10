Frana di Petacciato, la parola al Comitato No Frana

Sulla frana di Petacciato occorre fare chiarezza in modo definitivo, in modo da eliminare dicerie, illazioni,

dichiarazioni fuori luogo e favole di vario genere.

In modo sintetico, didascalico, semplice e chiaro ribadisco quanto segue:

1) La frana di Petacciato (più correttamente la paleofrana) è stata analizzata e studiata sotto ogni

aspetto dal 1996 al 2001 ed è stata ed è tutt’ora oggetto di studio nelle università italiane e

straniere (è ormai nota anche in Cina);

2) La Commissione Tecnico Scientifica nominata con OPCM n. 2438 del 15.05.1996 ebbe il compito di

“pervenire per mezzo di una campagna scientifica di studi, rilevamenti ed indagini nelle zone

interessate dal dissesto idrogeologico, alla elaborazione di un progetto d’intervento di risanamento

della frana” (sottolineo : risanamento);

3) Tale progetto, insieme alle risultanze delle indagini, studi e rilevamenti di cui sopra, fu consegnato

alla Regione Molise nell’ estate (Luglio?) del 2002 ;

4) La Regione ne trasmise copia digitale al comune di Petacciato;

5) Dal Luglio del 2002 esiste uno studio completo della frana redatto da una apposita Commissione

Tecnico Scientifica formata da cattedratici studiosi ed esperti della materia, che operò per cinque

anni in collaborazione con la Società Autostrade, con le Ferrovie dello Stato e con la Regione,

mettendo insieme tutti gli studi e le conoscenze fino a quel momento esistenti e fornendo alla fine,

insieme con lo studio completo del fenomeno e delle sue cause, anche un Progetto di Interventi

Urgenti per la stabilizzazione (sottolineo: stabilizzazione) del versante in frana;

6) Copia dell’intera documentazione di cui sopra (completa di Analisi e Progetto) è conservata da

ormai sedici anni dal sottoscritto che la richiese ed ottenne all’epoca in quanto Assessore (Lavori

Pubblici, Urbanistica, Studio ed Assetto del Territorio) del comune di Petacciato;

7) La frana di Petacciato, per quanti hanno una minima conoscenza della materia, è la somma della

Frana del Montagnolo (Ancona 9 dicembre 1982 ) a valle, della frana del Vasto (22 febbraio e 22

agosto del 1956) a monte e da un dissesto idrogeologico superficiale diffuso;

8) Il Progetto degli interventi urgenti messi a punto dalla CTS per la stabilizzazione del versante in

frana, cioè di tutta la fascia del territorio interessata dai fenomeni franosi, deriva direttamente

dagli studi del fenomeno e dalla sua conoscenza scientifica;

9) La fascia del territorio interessata dalla frana ha un fronte di 2.5 Km e si estende dal centro abitato

al mare per una distanza di 2 Km;

10) Dal punto di vista della classificazione sulla base dei meccanismi di frana, quella di Petacciato è

definita dagli studiosi (F. Cotecchia – G. Mitaridonna e G. Elia – Politecnico di Bari) come

“scorrimento composto”, profondo (con profondità maggiore di m 30), a luoghi multiplo e spesso in evoluzione retrogressiva;

11) Dal punto di vista della sua conformazione fisica “la frana” è in realtà costituita :

– a valle da almeno 4 corpi di frana (con bande di taglio da mediamente superficiali a profonde)

che si innestano su di un corpo di paleofrana profondo fino ad almeno 100 m, con piede

originale oltre l’attuale linea di costa e con piede attuale sulla linea di costa;

– a monte da un ulteriore corpo di frana più superficiale;

12) Dal punto di vista del cinematismo della frana, gli studi condotti hanno consentito di definire una gerarchia di instabilità secondo la quale la riattivazione ha inizio col movimento del corpo prossimo al centro abitato, nella parte più alta del bacino, cui consegue la riattivazione dei corpi nella parte più bassa per giungere, infine, alla rimobilitazione del corpo più profondo;

13) Al di sotto del centro storico di Petacciato è presente, alla profondità di 10-15 m una falda d’acqua che va a bagnare il corpo di frana più a monte che innesca l’attivazione dei corpi più a valle.

14) Gli studi condotti hanno anche consentito di accertare che la frana vera e propria inizia a muoversi

sempre a valle nella parte di territorio compresa tra i due viadotti autostradali “Cacchione” e

“Marinelle” e che per effetto retrogressivo finisce per interessare il costone del centro abitato;

15) Potrei continuare molto a lungo con la descrizione di tutti i dettagli della paleofrana di Petacciato

ma non voglio farla lunga;

16) In definitiva per dirla con le stesse parole usate dalla CTS nella Relazione Generale che accompagna

il progetto delle opere urgenti per la stabilizzazione del versante in frana : “ dal complesso delle

conoscenze pregresse e dalle indagini svolte si evince che il versante nord orientale di Petacciato è

interessato da cronici movimenti gravitativi profondi che coinvolgono l’intera area di pendio

compresa tra l’abitato e la linea di costa Adriatica; il piede di detti movimenti (all’epoca n.d.r.)

emerge a mare ad alcune decine di metri di distanza dalla linea di costa. All’interno di questi corpi

di frana, le cui superfici di scorrimento superano talora cento metri di profondità (con riferimento

ai movimenti più profondi), si rinvengono altri corpi di frana più superficiali, le cui superfici di

scorrimento sono comunque dell’ordine delle decine di metri.Fra le cause innescanti i movimenti

franosi, sia superficiali che profondi, la più importante è rappresentata dalle escursioni delle

pressioni dell’acqua nel pendio, sia sotto forma di falde acquifere all’interno dell’ammasso

scompaginato, sia sotto forma di pressioni interstiziali propriamente dette all’interno dell’ammasso

argilloso; e ciò soprattutto negli strati più profondi. Ed ancora :” i criteri d’intervento ipotizzati per il

consolidamento (sottolineo : consolidamento) del versante mirano principalmente a ridurre le

pressioni interstiziali nel versante e a ridurre l’infiltrazione dell’acqua meteorica nel sottosuolo”.

17) Il progetto (Elaborati grafici, relazione Tecnica, Relazione sui materiali) messo a punto dalla CTS

deriva direttamente dalle analisi scientifiche svolte;

18) Del progetto dirò solo che è somma di tre sottoprogetti :

– Il primo, sul modello della frana di Ancona, con opere ubicate a valle, è finalizzato ad eliminare

la pressione nelle falde profonde ;

– Il secondo, con opere ubicate a monte, mira ad impedire all’acqua della falda che scorre al di

sotto del costone di bagnare ed innescare i corpi di frana a valle;

– Il terzo riguarda opere di sistemazione dei fossi.

Sui dettagli del progetto non dirò nulla e, al momento opportuno, sarà illustrato in luogo pubblico perché

tutti i cittadini interessati ne abbiano opportuna conoscenza.

Come presidente del Comitato NO FRANA ho da tempo inviato apposite e-mail (pec) all’Assessore

Regionale all’Ambiente ed al Presidente della Regione – Commissario delegato invitandoli a contattare il

Comitato e dichiarando la disponibilità a consegnare tutto il materiale in mio possesso.

Fino ad oggi non ho ottenuto alcuna risposta.

Non intendo neppure commentare l’articolo apparso in data odierna su Primonumero. Del resto la

fantascienza e la favolistica sono un genere letterario che non mi ha appassionato o solo interessato

neppure da bambino.

Qualche appunto però lo devo fare:

a) L’ultima frana si è verificata il 18 marzo 2015 e non nell’ottobre 2015;

b) Il costone nord di Petacciato (Centro storico) su cui sono stati spesi inutilmente miliardi di Lire

prima e milioni di Euro dopo (lavori, questi ultimi eseguiti dalla Regione-Protezione Civile a

partire dal mese di luglio del 2009) non è distinto dal restante territorio interessato dal dissesto

e frana solo per un fenomeno indotto (retrogressione) della frana principale che inizia sempre a

valle. Spesso la frana sul costone a monte inizia quando la frana a valle si è già arrestata. Che

nessuno pensi di continuare a buttare soldi sul costone in quel modo.

Dall’articolo pubblicato emerge chiaramente (ancora una volta) che le cosidette autorità e le strutture

tecniche di supporto non hanno alcuna conoscenza e/o memoria degli studi e dei progetti della CTS che a

quanto sembra sono stati smarriti (Costarono quasi 2 miliardi e 700 milioni di Lire).

Noi del Comitato abbiamo gli uni e gli altri. E parliamo sempre sulla base di supporti scientifici.

Diversamente taceremmo. Noi abbiamo sempre fatto nostra la massima di Oscar Wilde secondo cui a volte

è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e dimostrare di esserlo.