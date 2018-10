Focus su rapporti con l’alimentazione e problematiche connesse firmato Lions Club

Il rapporto, spesso troppo in conflitto, con il cibo crea dipendenze che, in alcuni casi, possono portare a disturbi e problematiche anche gravi. Per combattere l’insorgere di eventuali patologie ed informare i ragazzi sulla giusta alimentazione ci pensa il Lions Club di Termoli che ha organizzato il service intitolato ‘Rapporti con l’alimentazione e problematiche connesse’.

Fortemente voluto dal Presidente Ezio Di Pinto e dal direttivo del club, l’incontro è rivolto ai ragazzi delle prime classi delle scuole secondarie di secondo grado per fornire loro tutte le informazioni sull’influenza che il cibo ha nella vita quotidiana delle persone. Tra i relatori spicca il dottor Nicola Malorni, psicologo analiste e Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise nonché socio dei Lions.

Il service sarà si terrà il giorno 31 ottobre 2018 nell’aula magna del liceo classico di Termoli e sarà riproposto il giorno 14 novembre 2018 presso l’ITIS di Termoli ed il 21 novembre 2018 presso il liceo artistico, sempre di Termoli.