Braccia incrociate alla Fca, Soa e Flmuniti aderiscono allo sciopero generale del 26 ottobre

Braccia incrociate il 26 ottobre su tutti i turni allo stabilimento Fca di Termoli.

Il direttivo della Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti di FCA Termoli (Flmuniti Cub ) e il coordinamento dei Sindacato Operai Autorganizzati (Soa), separatamente ma in condivisione hanno deciso, in occasione dello sciopero generale del prossimo 26 ottobre, di aderire alla manifestazione di Taranto dove convergeranno le questioni operaie dall’Ilva, di Fca e di altre realtà.

Lo sciopero indetto dai sindacati per lo stabilimento Fca di Termoli sarà su tutti i turni ovvero il primo (dalle 6 alle 14), il secondo (dalle 14 alle 22) e il terzo (dalle 22 di venerdì 26 ottobre alle 6 di sabato 27).

Le rivendicazioni alla base della manifestazione, indicate in una nota stampa congiunta da Soa e Flmuniti, riguardano: la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario; gli investimenti pubblici su ambiente e territorio per aumentare l’occupazione; la rappresentanza sindacale con elezioni libere, democratiche aperte a tutte le liste; la difesa del diritto di sciopero; i diritti universali alla salute, all’abitare, alla scuola e alla mobilità pubblica; la contrarietà alla guerra e alle spese militari; l’abolizione delle disuguaglianze salariali, sociali, economiche, di genere e quelle nei confronti degli immigrati; la salute e la sicurezza sul lavoro; la contrarietà al piano Fca di cassa integrazione in quasi tutti gli stabilimenti italiani; le mancate prospettive di piani industriali reali; i peggioramenti delle condizioni operaie a partire dal contratto aziendale al welfare privatizzato alle norme di precarietà, i licenziamenti e la flessibilità.

Un bus partirà alle ore 6 dalla Fiat Fca di Termoli dai cancelli T1 in direzione Taranto, dove per l’appunto si svolgerà una delle manifestazioni nazionali.