Finale torneo di calcio balilla, vincono D’Abate e Mainella

Sedici squadre provenienti da ogni parte della regione e non, divertimento, adrenalina: queste le peculiarità del pomeriggio e della serata di sabato 6 ottobre. Campobasso ha ospitato la finale del torneo di calcio balilla

I partecipanti? 32, tutti finalisti dei 24 tornei disputati su tutta la regione tra giugno 2017 a settembre 2018.

Frosolone, Torella del Sannio, Trivento, Salcito, Campochiaro, Mirabello Sannitico, Campolieto, Santa Croce di Magliano, Fossalto, Baranello, Campobasso, Agnone, Civitella Alfedena, Roma, Castellino del Biferno: queste le provenienze dei giocatori.

All’interno dei locali Trivisonno, in una grande sala, i 4 calcio balilla Fas su cui i giocatori si sono dati battaglia, a suon di reti e marcature.

Isidoro D’abate e Giovanni Mainella, Vincenzo e Berardino D’Alessandro, Alberto Lozzi e Noe Donatone, Angelo Stinziani e Angelo D’Alessandro, Salvatore Mainolfi e William Facchino, Vincenzo Tucci e Walter Palmiero, Angelo Mascia e Angiolino Sebastiano, Costantino Piedimonte e Michelangelo Russo, Rodolfo Picciano e Giulio Tomaro, Andrea Pietra e carmine Musella, Luigi Iantomasi e Fabrizio Sibelli, Gianmarco Nero e Guido Greco, Germano Marinaro e Stefano Amoruso, Salvatore Torella e Massimiliano Giampaolo, Francesco D’Alessandro e Alessandro Di Blasio, Aldo Fratangelo e Alex Ferrara, ognuno e relativamente sotto i colori delle squadre: Er mai una gioia, Via Garibaldi, Arca di Noè, Salcito, Senza Movente, L’allievo ed il Maestro, Savoia, Team Puppo, Uma, The Muses, Joker, Greco Bojs, Steger, Camoscio, Blu off e Green Brothers.

Alle 18. il torneo ha avuto inizio, con l’estrazione della composizione dei 4 gironi a 4 squadre che come di consueto hanno scremato le squadre da 16 ad 8.

Uscita ai gironi per Arca di Noe, Camoscio, Steger, Greco Bojs, Jocker, L’Allievo ed il Maestro, Salcito, Green Brothers.

Scontri diretti in modalità andata/ritorno e bella per Savoia contro Team Puppo, Via Garibaldi contro Senza Movente, Blu Off contro Er Mai una Gioia e Uma contro Muses.

Dopo gli appassionanti incontri/scontri dei quarti di finale sono emerse le migliori 4 squadre, vincitrici degli scontri diretti che hanno definito la seguente classifica dopo semifinali e finali: quarti classificati Costantino Piedimenote e Michelangelo Russo , fuori dal podio per una performante prestazione del duo Picciano/Tomaro, che però non vanno oltre il gradino più basso del podio. Trionfano invece Isidoro D’Abate e Giovanni Mainella, che alzano entusiasti il 3^ trofeo Finalissima dei Campioni, portando il titolo a Frosolone. Secondi i tecnicissimi Vincenzo e Berardino D’alessandro, che hanno condotto in maniera impeccabile tutta la sfida fino agli ultimi tiri in rete.

Si chiude il sipario sulla stagione 2017/18 e si riparte subito con la stagione 4.0: prima tappa Baranello, Ristorante Ru Bangale, domenica 21 ottobre, ore 16.