Successo per il centro socio-educativo per disabili alla Fiera d’Ottobre di Larino. Tanti i visitatori dello stand che il Centro socio-educativo per disabili “Il Melograno” di Larino e la Cooperativa sociale “I chicchi” hanno allestito alla 276esima edizione della Fiera d’ottobre della cittadina frentana che si è tenuta da mercoledì 10 a domenica 14 ottobre al nuovo polo fieristico di contrada Monte Arcano.

Gli operatori, i volontari e le persone seguite nelle varie attività proposte hanno accolto presenze anche da fuori regione in uno degli spazi dedicati alle associazioni. “Quella della fiera ha rappresentato una valida occasione – spiega Bianca Maria Fuso Biondi, responsabile del centro “Il Melograno” – per presentare i lavori e le numerose iniziative realizzate nel centro socio-educativo e nel centro diurno per minori ma anche un’opportunità per condividere un progetto di apertura e confronto rivolto all’intero territorio con l’obiettivo di far conoscere, consolidare e promuovere una rete di servizi sempre più integrata”. L’impegno rinnovato anche nel corso della fiera d’ottobre è stato quello di favorire momenti di incontro, ascolto, inclusione sociale e coinvolgimento delle famiglie e della comunità e, al contempo, di sensibilizzare la popolazione su temi di attualità e problematiche del sociale.

In occasione dell’evento fieristico è stato distribuito materiale informativo con la possibilità di sostenere le attività offrendo un contributo per originali oggetti artigianali realizzati dai giovani utenti de “Il Melograno” e dai soci della Cooperativa sociale “I chicchi”.