È stata un’occasione di gioia non solo per i residenti ma, soprattutto, per i tanti abitanti dei paesi limitrofi di ritrovarsi in occasione del Santo Patrono, con un ricco programma e momenti conviviali unici. Difensore dell’umanità, vincitore della lotta contro il male, alla guida della milizia celeste riesce a sconfiggere Lucifero e gli angeli ribelli, l’Arcangelo è divenuto protettore della Polizia di Stato nel 1949.

Una giornata di solennità importante, celebrata come di consueto lo scorso 29 settembre, che ha richiamato tantissime persone, con ampia partecipazione del pubblico dei giovani. Numerosi eventi che si sono snocciolati durante tutta la giornata, unendo ai momenti di preghiera e processione quelli legati al divertimento.

Alla festa di Acquaviva Collecroce in onore di San Michele Arcangelo sono intervenuti anche i sindaci delle cittadine vicine, tutti uniti in preghiera per ringraziare il Signore per aver salvato il paese dal terremoto. Ottima la riuscita della festa grazie all’impegno del comitato feste che dedica tempo e risorse per organizzare il tutto nei minimi dettagli. Soddisfatta anche Aida Romagnuolo, consigliere regionale della Lega, che ha preso parte ai solenni festeggiamenti.