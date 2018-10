Festa di compleanno collettiva per i cinquantenni della classe 1968: reunion a Villa Livia

Una festa di compleanno collettiva è stata festeggiata domenica 7 ottobre dai nati nel 1968 a Montenero di Bisaccia per celebrare i primi 50 anni di vita, all’interno della splendida Villa Livia a Termoli.

“Una giornata frizzante, all’insegna dell’allegria e del divertimento, che ha permesso ai tanti partecipanti di potersi salutare e, in alcuni casi, di ritrovarsi dopo i tempi trascorsi insieme sui banchi di scuola”, spiegano i partecipanti. Dopo l’incontro alle ore 12 in piazza della Libertà a Montenero per scattare le foto di rito, il nutrito gruppo di cinquantenni si è recato nella sala ricevimenti che ha fornito la cornice ideale per il pranzo, per i canti e per i balli che hanno animato l’intero pomeriggio e la serata di ieri.

“L’intenzione era quella di poter festeggiare con gli amici e con le nostre famiglie un traguardo importante della nostra vita – hanno detto gli organizzatori – fornendo un’occasione unica per stare insieme e per condividere emozioni, pensieri, riflessioni e una dose generosa di sana spensieratezza. A giudicare dal numero di selfie, dalle tantissime foto scattate, dai video girati per documentare ogni dettaglio della festa, dai giochi che hanno coinvolto un po’ tutti, dai risultati della goliardica competizione canora e dai balli scatenati che hanno visto far perdere in pista i freni inibitori anche ai più defilati, siamo certi di aver fatto bene a ricordare a noi stessi che pur essendo nel mezzo del cammin di nostra vita… il bello debba ancora venire”.