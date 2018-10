“Facciamo sparire la sclerosi multipla”, in piazza le mele della ricerca

Una mela per finanziare la lotta e la ricerca sulla sclerosi multipla. Torna anche quest’anno “La Mela di Aism“, la manifestazione che vedrà mobilitarsi 13mila volontari dell’Associazione italiana sclerosi multipla in 5000 piazze italiane, per distribuire oltre 4 milioni di mele a fronte di una donazione minima di 9 euro, con cui si potrà portare a casa un sacchetto da 1,8 kg di mele.

Per la prima volta l’iniziativa sarà presente anche a Portocannone dove, l’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Azione Cattolica, domenica 7 ottobre, in piazza Skanderbeg dalle ore 9 alle ore 12.30, sarà allestito un gazebo dell’Associazione italiana sclerosi multipla. “Facciamo sparire la sclerosi multipla” con l’acquisto di un sacchetto di mele con lo scopo di sostenere economicamente la ricerca contro questa malattia.