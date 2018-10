Forse non accade spesso che per una fascia ci siano due miss. E invece è successo, non solo che il titolo di Bellissima Show Talento finisse per essere diviso perfettamente a metà tra due bellezze, ma che addirittura fosse assegnato a due ragazze della stessa regione. E’ quello che è successo, qualche giorno fa, nella finale nazionale Bellissima Show andata in scena sabato 29 settembre sulla costa abruzzese.

Ad Alba Adriatica, Eva Montrone e Vanessa Tasillo hanno vinto la stessa fascia, quella del talento, assegnata dai giurati del concorso che hanno dato lo stesso punteggio ad entrambe, tanto da concludere la serata con un ex aequo dopo le tre sfilate in cui hanno visto le nove protagoniste in gara impegnate con una passerella in abito elegante, una in divisa ufficiale con pantaloncino e maglietta e infine quella in costume.

“Non ce lo aspettavamo – ha rivelato Eva Montrone, 19enne di Palata da poco vincitrice anche di un altro concorso, quello di “La Bella d’Italia” a cui è arrivata prima nella gara molisana – quando abbiamo sentito che andava a due ragazze e che quelle eravamo noi, quasi non ci credevamo perchè ci conosciamo e siamo amiche, abbiamo anche sfilato insieme ma è la prima volta che capita una cosa del genere. Ci siamo emozionate e soprattutto divertite – aggiunge Eva, da due anni impegnata per passione sulle passerelle dei concorsi di bellezza – è stata una bella emozione“.

Per Vanessa invece, 18enne di Termoli studentessa all’ultimo anno del corso di chimica all’Istituto Industriale Majorana della città adritica impegnata tra scuola e ballo, si tratta di una delle prime vittorie, dopo il secondo posto nel concorso “La Bella d’Italia” e un anno di concorsi e sfilate.

“La nostra vittoria è stata così particolare che i giurati ci hanno soprannominato gemelle siamesi”, conclude divertita Eva a nome anche della sua compagna di passerelle e di vittorie Vanessa.