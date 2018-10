Esercito fra gli studenti, al via incontri nelle scuole

Con il recente avvio dell’anno scolastico 2018/2019 ha avuto inizio il consueto ciclo di incontri tra i rappresentanti dell’Esercito e gli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore della regione.

A partire da oggi 10 ottobre, con la visita agli studenti dell’istituto Omnicomprensivo statale di Casacalenda, il personale del Comando Militare Esercito Molise si recherà in tutti gli istituti scolastici superiori delle province di Campobasso e Isernia svolgendo oltre cinquanta conferenze informative.

Tale attività informativa ha la finalità di far conoscere agli studenti delle classi V, le modalità di accesso all’Accademia Militare di Modena, alla Scuola Sottufficiali di Viterbo, al concorso per Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno, ai Centri Sportivi e alla Riserva Selezionata dell’Esercito Italiano. Parte delle conferenze sarà successivamente dedicata alle classi II dei Licei Classici e Scientifici alle quali verranno date specifiche indicazioni sui concorsi per l’accesso alle Scuole Militari Nunziatella e Teulié.

L’Esercito in Molise investe da tempo sulla promozione al reclutamento nelle scuole visto il notevole interesse dei giovani molisani nei confronti dell’Istituzione.