Entrano in una casa e fanno man bassa di oro riempiendo le federe dei cuscini

In pochi minuti sono riusciti ad entrare nell’appartamento, a trovare oro gioielli e denaro contante e a riempire con i preziosi le federe dei cuscini, in una sorta di furto-beffa. Poi, così come avevano fatto irruzione all’interno, sono andati via, dileguandosi nel sabato sera.

E’ successo a Guglionesi in un orario compreso tra le 18 e 30 e le 21. E’ una ipotesi perché purtroppo, malgrado la zona relativamente centrale, dalle parti di via Corsica- dove c’è il Liceo linguistico e pedagogico al momento trasferito per danni da terremoto, nessuno ha visto o sentito nulla.

Solo quando i proprietari sono rientrati in casa, poco prima delle 10 della sera, è scattato l’allarme. Appartamento completamente a soqquadro, armadi e cassetti aperti. Ma è stata la camera da letto padronale la “terra” nella quale i ladri si sono mossi con straordinaria agilità, come se sapessero che era in quella stanza che si nascondeva quello che stavano cercando.

Nulla di ingombrante o difficile da portare via, solo oro e denaro che hanno trovato in un discreto quantitativo. Oro che, sospettano i carabinieri del paese che non sono intervenuti perché impegnati in un altro servizio ma hanno seguito comunque la vicenda, è già partito verso qualche fonderia attraverso il sistema purtroppo fin troppo semplice dei Compro Oro locali, che non tengono un registro dettagliato – come per esempio accade in America – degli oggetti acquistati. Di conseguenza è impossibile andare a confrontare anelli, bracciali e orecchini scomparsi con quelli finiti sui banchi dei tanti negozi che acquistano oro sparpagliati in zona.

Sul posto i carabinieri del Nucleo Operativo radiomobile di Termoli. Quando la pattuglia è arrivata ha potuto fare un primo sopralluogo e confermare l’incursione con furto. I proprietari hanno presentato denuncia. Non si esclude che il colpo da migliaia di euro sia stato favorito da qualche basista locale. E anche su questo si cercano riscontri.