L’attore molisano più acclamato degli ultimi anni, Elio Germano, a teatro a Vasto. Giovedì 4 ottobre, nel corso di una conferenza stampa in Municipio, è stato presentato lo spettacolo “Viaggio al termine della notte” di Elio Germano e Teho Teardo in scena al Politeama Ruzzi di Vasto il 19 ottobre, spettacolo che i due artisti portano in scena dal 2012.

Uno spettacolo “unico nel suo genere che sta incantando le platee italiane, che vanta numerose repliche e che abbiamo l’onore di presentare finalmente a Vasto” – ha dichiarato in conferenza l’assessore alla Cultura Giuseppe Forte. Presenti nella Sala del Gonfalone anche l’assessore Paola Cianci insieme ad Alessio Marianacci per ‘Book and Wine’ e il professor Gianni Oliva, direttore del Centro Europeo di Studi Rossettiani.

Elio Germano, acclamato da pubblico e critica per i suoi successi cinematografici, guida gli spettatori in un viaggio solitario nell’inconscio in una prova a metà tra realtà e sogno in cui l’unico spiraglio luminoso è dato dall’abat-jour della scenografia. Una trasposizione originale ed emozionante che Elio Germano e Teho Teardo presentano a Vasto attraverso uno dei capolavori del Novecento, ‘Viaggio al termine della notte’ di Luis Ferdinand Céline, romanzo con sfondo autobiografico che rivoluzionò la letteratura francese ed europea nello stile e nella proposta di alcuni temi cari al Novecento come la fine delle disillusioni con l’avvento della guerra e in cui il protagonista, Ferdinand Bardamu, mostra il volto della paura davanti alla follia della guerra e dell’insensibilità umana verso la malattia.

“Avvalendosi della straordinaria sensibilità interpretativa di Elio Germano, Teardo ripercorre musicalmente alcuni frammenti del “Viaggio” restituendo, in una partitura inedita, la disperazione grottesca di questo capolavoro di scrittura che ritrova nuove dinamiche espressive nella combinazione di archi, chitarra e live electronics. Una fusione di sonorità cameristiche che guardano a un futuro tecnologico nel quale le immagini evocate dal testo interpretato da Germano si inseriscono nelle atmosfere cinematiche di Teardo; un succedersi di eventi sonori e verbali dove la voce esce dalla sua dimensione tradizionale fino a divenire suono. In quel suono Teardo crea un ambiente nel quale la voce di Germano può suggerirci nuove prospettive sulle disavventure di Bardamu e gli orrori della guerra mondiale che travolge le relazioni tra gli uomini quanto tra i continenti. Il pessimismo sulla natura umana, sulle istituzioni, sulla società e sulla vita in generale diviene inconsolabile fino a non conceder più alcuna speranza al consorzio umano. La scenografia è quasi inesistente. Il palco, scarno e immerso nel buio, lascia spazio a una scrittura dalla spiccatissima natura, una partitura “impressionista” che diventa essa stessa narrazione e si fa interprete del genio di Céline”.

La serata vuole anche unire i dieci anni di eventi promossi da Book and Wine e il decennale di attività del Centro Europeo di Studi Rossettiani e l’evento con Germano si pone come ideale prosecuzione e conclusione dei Giovedì Rossettiani “Scenari diVersi” della scorsa primavera in cui protagonisti assoluti erano attori e testi capitali della nostra letteratura.

“Questo evento celebra l’attività di dieci anni del Centro Studi Rossettiani 2008/2018 – ha ribadito il Direttore Gianni Oliva -. È un evento straordinario che abbiamo voluto fortemente per chiudere anche i Giovedì Rossettiani 2018 e continuare questo “viaggio”, cominciato dieci anni fa, non inseguendo il buio e “i mostri” della notte e delle coscienze e della cultura – come voleva metaforicamente Celine – ma per dare luce e risalto a ciò che più conta in Italia, soprattutto in questo momento storico, ossia la luce che nasce dalla condivisione delle idee e da progetti culturali”.

“Sono felice di benedire come assessore alla Cultura questo evento di grande spessore. Un grazie al Centro Europeo di Studi Rossettiani e all’associazione Sideshow per aver messo in piedi questo progetto con il patrocinio del Comune – ha aggiunto Giuseppe Forte – garantendo ancora una volta uno spettacolo di altissima qualità come prosecuzione di un programma culturale annuale che tra teatro, musica e spettacoli vari, a Vasto non conosce pause”.