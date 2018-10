“Eleggiamo il Presidente”, parte la campagna referendaria per il Presidenzialismo

Michele Marone, in qualità di firmatario e promotore dell’iniziativa referendaria per il Presidenzialismo, ha partecipato alla conferenza stampa di adesione di diverse associazioni, tra cui la fondazione Tatarella e Nazione Futura, alla proposta di referendum sul presidenzialismo presentata dall’associazione ‘La Nuova Repubblica – Eleggiamo il Presidente’.

Alla conferenza stampa, tenutasi nei giorni scorsi a Roma a Montecitorio e presieduta dal noto costituzionalista il professor Giovanni Guzzetta, ha partecipato tra gli altri anche il vice capogruppo della ‘Lega Noi con Salvini Premier’ alla Camera dei Deputati, l’Onorevole Dimitri Coin, che ha spiegato come anche il suo partito sia pronto ad abbracciare questa sfida.

“Sono onorato – ha detto Marone – di essere stato invitato a partecipare a tale iniziativa che, se approvata, potrebbe concedere finalmente al popolo la possibilità di scegliere direttamente il proprio capo dello Stato”. Solo in questa maniera si potrà uscire “finalmente dalla nostra crisi istituzionale per scommettere su una stabilità fondata sul Presidente della Repubblica eletto dai cittadini e dunque direttamente responsabile davanti al corpo elettorale del buon funzionamento del sistema. Quindi – conclude Marone -, un presidente con funzioni governanti. A tal proposito nelle prossime settimane si inizierà, su tutto il territorio nazionale e quindi anche in Molise, la raccolta di firme per la suddetta proposta referendaria”.