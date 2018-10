Ecocentro chiuso da ieri e fino a venerdì, la Teramo Ambiente lo comunica solo oggi

Ancora disagi per i cittadini termolesi che hanno esigenza di gettare rifiuti in grossa quantità. Da ieri e per altri due giorni, l’ecocentro non sarà usufruibile.

Il Comune sottolinea che “Teramo Ambiente ha infatti reso noto oggi 4 ottobre, che l’ecocentro di via Arti e Mestieri resterà chiuso nei giorni 3, 4 e 5 ottobre, a causa del non funzionamento di un macchinario utilizzato per la raccolta dei rifiuti”. In sostanza il Comune è stato avvisato con un giorno di ritardo.

“In questi giorni Teramo Ambiente procederà alla sistemazione del macchinario e dal 6 ottobre l’ecocentro sarà riaperto” conclude la nota dell’Amministrazione comunale.