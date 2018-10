Due nuovi sacerdoti per la diocesi di Campobasso – Bojano. Saranno due giovani diaconi, don Stefano Fracassi e don Mariano Gioia, a ricevere il Sacerdozio, per imposizione delle mani e preghiera consacratoria dell’arcivescovo monsignor GianCarlo Bregantini che presiederà la Santa Messa Solenne. Don Stefano proviene dalla parrocchia di Limosano e attualmente è impegnato nella parrocchia di san Nicola di Mira a Macchia Valfortore mentre don Mariano proviene dalla parrocchia di Bojano ed è attualmente impegnato nella parrocchia di San Giovanni in Galdo e di Toro.

Il sacro rito si terrà sabato 27 ottobre alle ore 17,30 nella Basilica minore dell’Addolorata di Castelpetroso i due neo diaconi esprimeranno la loro adesione alla pienezza dei Sacramenti, alla presenza di numerosi presbiteri della diocesi, degli amici, dei fedeli e saranno accompagnati dai propri familiari e dalle comunità di provenienza.

Don Stefano celebrerà l’Eucarestia il 28 ottobre, alle 10,30 nella chiesa San Francesco di Assisi a Limosano; Don mariano Gioia, invece, celebrerà l’Eucarestia il 31 ottobre alle 18 nella chiesa Ss. Salvatore a Toro.