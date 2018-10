Doppia vittoria per la Piccola Montecarlo nel campionato nazionale di freccette

Doppietta per la Piccola Montecarlo. La squadra termolese di freccette batte fuori casa il Tilt per 3 a 2. L’incontro, in bilico fino agli ultimi istanti di gioco, è stato anche una bellissima serata all’insegna di freccette e amicizia. La seconda vittoria, sempre per 3 a 2, c’è stata in casa contro il 78. Anche questa è stata una partita combattuta a dimostrazione che il campionato in corso è molto equilibrato e pieno di sorprese.

La Piccola Montecarlo ringrazia come sempre l’ Avis sezione di Termoli e tutti gli sponsor: Piccolo Bar, L’Orafo Carotenuto, La Stamperia, Glutin Stop, Capa Tosta, Yamamay, Carpisa e l’ Avis Giovani.