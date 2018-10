E’ nata una stella, si potrebbe dire citando un famoso film. In questo caso la stella è molisana doc: la modella Greta Ferro.

Oltre alle sfilate e alla pubblicità per i più grandi marchi della moda italiana e straniera (Armani e Dolce e Gabbana ad esempio), dopo le prime esperienze con video, clip e alcuni cortometraggi, il debutto davanti alla telecamera. La 23enne campobassana, ammirata di recente tra i vip sul red carpet di Venezia, sarà protagonista infatti di una serie tv dedicata alla nascita della grande moda italiana negli anni Settanta dal titolo ‘Made in Italy’. La fiction andrà in onda su Canale 5, mentre il primo ciak ci sarà domani – 24 ottobre – a Milano. Poi le riprese si sposteranno a New York e in Marocco.

Una grande occasione per la ragazza, figlia dell’imprenditore de La Molisana Giuseppe Ferro e della professoressa universitaria Gilda Antonelli. Corona un sogno. Un sogno di cui ha parlato anche nell’intervista rilasciata lo scorso gennaio a Primonumero: “Dopo la laurea in Economia alla Bocconi, vogliono dedicarmi alla recitazione”.

Sarà diretta da Luca Lucini, il regista di alcuni film di successo come ‘Tre metri sopra il cielo’, ‘Oggi sposi’ e ‘Nemiche per la pelle‘, che saraà affiancato da Ago Panini. Per la prima volta in Italia una serie tv utilizzerà gli abiti originali dell’epoca. Grandi firme della moda che negli anni ’70 hanno conquistato il mondo hanno aperto i loro archivi offrendo preziosi capi e accessori originali. Tra questi, Albini, Curiel, Fiorucci, Krizia, Missoni, Valentino.

Oltre alla Ferro, nel cast c’è una delle più brave attrici italiane, Margherita Buy. E poi: Valentina Carnelutti, Sergio Albelli, Giuseppe Cederna, Marco Bocci, Fiammetta Cicogna, Maurizio Lastrico, Saul Nanni.

Una chance importante per la 23enne molisana, scoperta casualmente più di un anno fa da un’agenzia di moda e che in poco tempo si è riuscita ad affermare nel mondo della moda grazie ad una bellezza non scontata e ad un volto in cui spiccano i grandi occhi verdi e le labbra carnose, senza dimenticare i capelli selvaggi. Chissà se il debutto in tv sarà un trampolino di lancio verso il cinema, il sogno nel cassetto della ‘nostra’ Greta. Ovviamente il Molise non vede l’ora di ammirarla in tv.