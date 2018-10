Dopo l’assoluzione per il processo sullo Zuccherificio, Iorio torna in Consiglio regionale

Michele Iorio è tornato in Consiglio regionale. La surroga ci sarà questa mattina, 1 ottobre, durante la seduta monotematica sulla sicurezza nelle scuole. L’esponente della lista “Iorio per il Molise”, riabilitato dopo l’assoluzione in Cassazione per il processo sullo Zuccherificio di Termoli, ha preso il posto che aveva temporaneamente ceduto ad Eleonora Scuncio la quale gli era subentrata a causa della sua sospensione per la legge Severino. Dopo una prima assoluzione, infatti, la Corte d’Appello di Campobasso aveva ritenuto Iorio colpevole per abuso d’ufficio nel passaggio delle quote dello stabilimento saccarifero (oggi dismesso) tra gli imprenditori Luigi Tesi e Remo Perna.

Con soddisfazione il consigliere Iorio si appresta a prendere il suo posto in apertura dei lavori.

C’è attesa ora per la decisione del governatore Toma dopo la sua richiesta di essere inserito nella giunta, richiesta che è arrivata il giorno successivo all’assoluzione della Suprema Corte. Il governatore ha già fatto sapere proprio a Primonumero che ha intenzione di convocare la maggioranza per valutare “questa legittima istanza”. Non prima di un faccia a faccia con Iorio atteso per questa settimana.