Fantastica prestazione dell’equipaggio Molisia alla 23esima edizione del Rally del Molise. Martina Iacampo, navigata da Giusi Coccia, ha concluso la gara di casa conquistando la sedicesima posizione assoluta, seconda di classe e prima femminile.

Nessuno si sarebbe mai aspettato tanta grinta da questo equipaggio, nessuno ci avrebbe scommesso. Eppure sono state applaudite da tutti dal sabato sera con la prova spettacolo, fino al palco di arrivo lungo corso Vittorio Emanuele a Campobasso.

Grande la soddisfazione per lo sponsor l’acqua Molisia, il team Trodella racing e la scuderia Molise Racing.

Martina corre in casa portacolori di un’azienda locale, la Di Iorio Spa con sede a Sant’Elena Sannita (Is) promuovendo i prodotti e l’acqua Molisia. Inoltre è da sempre tesserata con la scuderia Molise Racing che si affida al team Trodella con la loro Citroen C2 R2B.

Presente alla premiazione anche Gino Di Iorio che, con il cuore pieno di orgoglio, si ritiene soddisfatto di questa stagione sportiva aspettando i risultati ufficiali del campionato regionale Rally al quale Martina e Giusi hanno partecipato.

Le ragazze si godono questa vittoria e aspettano con ansia di tornare sulla C2 per poter migliorare le loro prestazioni e crescere sempre di più.