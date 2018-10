Domenica visita guidata e caccia al tesoro nel borgo di Oratino

Tra i borghi più belli d’Italia c’è a che il comune di Oratino che domenica 14 ottobre aderisce all’iniziativa nazionale “La domenica nel borgo”.

Dopo il successo della prima edizione, torna questo evento dedicato, in particolare, ai giovanissimi. Saranno loro, infatti,a fare da guide per i turisti alla scoperta delle bellezze storiche e artistiche del paese medievale. L’appuntamento è alle 9 e 45 in piazza Giordano

Nel pomeriggio ci sarà invece una caccia al tesoro tra i vicoli del centro storico (ore 15.30 piazza Chiesa).

“Si ritiene importante da parte mia e dell’attuale Amministrazione ridare importanza ad eventi come questo dove tra l’altro i ragazzi, simbolo del futuro del nostro paese, diventano gli attori principali della manifestazione” queste le parole del sindaco Roberto De Socio.