Documenti falsi per ottenere la casa popolare, due donne denunciate per truffa

Producevano documenti falsi per ottenere l’assegnazione di una casa popolare: con questa accusa sono finite nei guai due donne residenti a Sesto Campano.

Le signore avevano prodotto falsa documentazione consegnandola all’istituto autonomo case popolari di Isernia al fine di ottenere l’assegnazione di un’abitazione a discapito degli aventi diritto in graduatoria, attestando che per anni non avevano percepito il reddito per ottenere anche un vantaggio economico sull’affitto da pagare.

I militari hanno ricostruito la vicenda e le hanno denunciate per il reato di truffa aggravata. Ma sulla vicenda sono in corso ulteriori approfondimenti per delineare i contorni della condotta illecita e verificare il contesto in cui si è realizzata.