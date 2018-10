Sarà vietato parcheggiare in Viale Elena da domani, 16 ottobre e fino al 18 dello stesso mese per consentire l’occupazione della strada con una piattaforma aerea di 10 metri vicino al civico numero 20. L’ordinanza della Polizia Stradale è stata emanata a causa di lavori in corso per la ristrutturazione di un palazzo che occuperà diversi stalli a pagamento della centralissima strada della città.