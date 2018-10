Divertimento per i più piccoli al Torneo di Halloween dei Lupetti

Domenica 28 ottobre si è svolto nella tensostruttura “Green World” di Montenero di Bisaccia, il primo Torneo di Halloween dei Lupetti.

In mattinata hanno disputato il torneo la categoria “Primi Calci” del 2010 e 2011 di Vasto, Guardialfiera e Montenero, mentre nel pomeriggio i protagonisti sono statu i “Pulcini” del 2008 e 2009 di Petacciato, Guardialfiera e Montenero.

La maggior parte dei ragazzi sono stati accompagnati dai genitori, che hanno creato una cornice di spettatori bellissima, ma soprattutto educata. Non ci sono stati vinti né vincitori, poiché lo scopo della manifestazione era semplicemente aggregativa e sociale.

La musica e la telecronaca dello speaker hanno allietato l’intera manifestazione, che si è svolta come da copione: tantissimi gol, tantissimi gesti tecnici, bellissime parate e soprattutto il cuore colmo di gioia di tutti i partecipanti.