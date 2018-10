Un’opportunità per una giovane coppia che sta allestendo la casa e, soprattutto, per una famiglia in difficoltà e in cerca degli arredi o, ancora, per una associazione di volontariato. Sono disponibili una cameretta, compreso materasso (278 cm per 238 cm di altezza) e letto estraibile, una camera da letto (armadio, letto matrimoniale, compreso materasso e rete più comodini). Infine, un tavolo da cucina con sette sedie e credenza. Per informazioni contattare il numero 3498360017.