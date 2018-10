Disco d’esordio per I am Michelangelo, il cantautore rapper originario di Casacalenda

Il giovane talento molisano Michelangelo Romagnuolo, in arte I am Michelangelo, presenta il suo disco d’esordio. Classe 1996, originario di Casacalenda ma ora residente e artista a Bologna, lo scrittore, rapper e cantautore è una personalità visionaria, così come lo è la sua musica, che però conserva un particolare sentimento verso le sue origini e verso la tradizione. Nel 2015, sotto lo pseudonimo di Big Roma, cantava “Radici”, una canzone dedicata al Molise e a tutti i molisani. Una canzone che, come spiega lo stesso artista, “si è scritta da sola, poiché non puoi sapere dove vai, se non sai dove sei stato”.

Ora a 22 anni, I am Michelangelo è pronto per il suo primo disco: un album di 13 brani, intitolato “I AM”. Stiamo parlando di un concept album che presenta in maniera netta e definita l’artista e quella che è la sua produzione musicale. Un progetto vario, sia per i contenuti e le tematiche trattate, sia per le sonorità che lo compongono. “A livello musicale, difatti, si passa dal puro hip hop old school, fino ad arrivare alla trap, mantenendo, però, sempre un alone di originalità che contraddistingue il disco dalle classiche uscite discografiche odierne. I brani sono ricamati da suoni e composizioni a metà tra l’ambient e lo psichedelico, fino ad arrivare a brani addirittura new soul, dance ed elettronici”. I testi sono unici nel loro genere: un rapper che si trasforma in cantautore, un cantautore che non può nascondere il suo essere rapper. Un continuo alternarsi tra poesia e puro rap fatto di giochi di parole. La vera innovazione, però, sta proprio nel modo in cui I am Michelangelo racconta le proprie storie, una narrazione incalzante definibile quasi come filosofica, che presenta in ogni canzone aforismi e viaggi lirici, profondi ed emozionanti. Si può trovare veramente di tutto all’interno di questo disco, con il quale l’artista si presenta al grande pubblico, mettendo a nudo se stesso e raccontandoci la sua storia.

Il disco è distribuito dalla Sottotetto Records, edizioni Thaurus Publishing. Disponibile in copia fisica e in streaming online su tutte le principali piattaforme di ascolto, da Spotify ad Apple Music. Sul canale YouTube di I am Michelangelo, si possono trovare tutti i videoclip estratti dall’album.