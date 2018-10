Diocesi: inaugurazione mese missionario, si parte oggi a Nuova Cliternia

Con lo slogan ‘Giovani per il vangelo’ si apre il mese missionario della diocesi di Termoli-Larino. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, lunedì 01 ottobre, alle ore 16.30 al santuario di Madonna Grande a Nuova Cliternia.

La giornata entrerà nel vivo a partire dalle ore 17 dopo l’introduzione e la recita del Santo Rosario a cui seguiranno le testimonianze del segretario nazionale di ‘Missio Giovani’ Giovanni Rocca e di un giovane della Comunità di Villaregia che ha vissuto sul campo l’esperienza missionaria. L’evento si concluderà con la messa presieduta dal vescovo, Gianfranco De Luca.

Lo slogan ‘Giovani per il Vangelo’ ha un doppio significato: da un lato la valenza fortemente vocazionale, in riferimento alla necessità impellente di giovani disposti a dare la vita per l’annuncio e la testimonianza del Vangelo e, dunque, la causa del Regno. Dall’altra c’è il richiamo alla freschezza dell’impegno ad gentes che riguarda le comunità cristiane nel loro complesso, indipendentemente dall’età anagrafica. Per essere missionari/e bisogna sempre e comunque avere un cuore giovane.

“Ritrovarsi all’inizio di ottobre a Madonna Grande – spiega l’incaricata diocesana per le Missioni, Pina Zaccardi, ci permetterà di vivere insieme un momento di preghiera e di condivisione di esperienze missionarie e di focalizzare bene il percorso di animazione che poi ogni parrocchia potrà continuare”.

Un momento per preparare a vivere con maggiore consapevolezza anche la Giornata Missionaria 2018 del prossimo 21 ottobre. Tutta la Diocesi, chiamata a vivere questo ‘tempo di grazia’ nella fedeltà alla propria vocazione battesimale-missionaria, è invitata il primo ottobre a Madonna Grande.