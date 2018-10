Si è svolto sabato 20 ottobre nella Biblioteca Comunale “Claudio Niro”, l’incontro/confronto sulle difficoltà di apprendimento, organizzato dal Comune di Baranello in collaborazione con il centro per l’apprendimento “Il Gemello di Einstein”.

Lo scopo dell’evento è stato quello di mostrare come linguaggi artistici differenti possano raccontare delle storie che devono essere ascoltate. L’analisi di alcune clip tratte dai film “Stelle sulla Terra” e “Wonder” ha rivelato come la difficoltà debba essere ascoltata ed interpretata per capire come agire e come reagire.

Le storie delle due pellicole sono state raffrontate ai racconti degli studenti de “Il Gemello di Einstein”, che nel corso della settimana della dislessia hanno realizzato una raccolta di poesie “Dentro Io mi Sento Libero E Sono Sempre Io a scegliere dove Andare”, curate da Teresa Lembo ed editate dallo studio editoriale Raw Signs di Carmine Aceto, nella collana On Offense. Raw Signs ha editato in digitale le poesie dei ragazzi rendendole disponibili in diversi formati sui maggiori store online.

La dottoressa Francesca Lembo, titolare de “Il Gemello di Einstein”, ha mostrato un video-racconto contenente le testimonianze di ragazzi con Dsa, disturbi nell’apprendimento che interessano alcune abilità specifiche che devono essere acquisite da bambini e ragazzi in età scolare. I disturbi specifici dell’apprendimento comportano la non autosufficienza durante il percorso scolastico in quanto interessano nella maggior parte dei casi attività di lettura, scrittura e calcolo.

La dottoressa Lembo ha illustrato la presa in carico dei Dsa, il metodo di studio e la didattica. I disturbi per l’apprendimento affliggono bambini e ragazzi che in genere non hanno disabilità o difficoltà particolari, ma possono rendere loro difficile la vita a scuola, se non vengono aiutati nella maniera corretta.

Alla fine dell’incontro è stata consegnatala la versione cartacea della raccolta di poesie dei ragazzi de “Il Gemello di Einstein”.