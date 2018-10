Difesa Grande, in 200 sugli spalti per il ritorno della squadra di quartiere. In campo si rivede Corazzini

Sconfitta sul campo, successo sugli spalti per il Gs Difesa Grande che ieri ha debuttato in Prima Categoria, girone C, perdendo per 1-0 in casa contro l’Angioina Colletorto. Davanti a un folto pubblico fatto di circa duecento persone accorse al campo del quartiere sud di Termoli, gli ospiti si sono imposti per effetto di una rete di Ranieri.

Da segnalare il ritorno in campo del veterano Marcello Corazzini, ex capitano del Termoli, una carriera fra serie C e D, che anche ieri ha mostrato di avere una qualità superiore alla media.

“Il nostro intento, o meglio quello della dirigenza, era quello di riportare la gente del quartiere al campo. Esperimento riuscito – dice il direttore sportivo Giovanni Guglielmo – infatti al campo erano presenti circa 200 spettatori che nonostante il risultato si sono veramente divertiti incitando e applaudendo i ragazzi. Per noi il promo tempo un po’ sottotono ma il secondo è stato un arrembaggio continuo ma non siamo riusciti a pareggiare. Un grosso plauso a tutti i ragazzi, ai quali dico di non preoccuparsi che i risultati arriveranno. Un grazie ai tifosi, dirigenti e allenatori tutti”.