Dieta detox, i consigli per rimettersi in forma dopo l’estate

L’estate ormai è quasi un vago ricordo: le lunghe giornate assolate stanno lasciando il posto a pioggia e freddo.

Diciamoci la verità: l’estate è, a livello dietetico, un po’ come il Natale. Il problema è che dura tre mesi; tre mesi di cene con gli amici, gelati, aperitivi, pranzi sotto l’ombrellone, spritz e mojito per spegnere un’implacabile sete… insomma in vacanza non ci siamo andati solo noi ma anche la nostra dieta.

Se non ci avesse già pensato settembre, ottobre ci riporta alla realtà e una dieta depurativa potrebbe essere un buon metodo per far dimenticare anche al nostro organismo i bagordi estivi, prepararlo a perdere i chili che abbiamo in eccesso e liberarsi dalla fastidiosa sensazione di gonfiore e pesantezza.

Ecco alcuni consigli da seguire per una dieta detox di una o due settimane.

Cosa eliminare

La prima cosa è eliminare completamente dolci, bibite gassate e alcolici.

In questo breve periodo eviteremo completamente anche i grassi animali.

Cosa bere

Bere molta acqua liscia: può sembrare una banalità ma bere molta acqua è il miglior metodo per espellere tossine.

Suggerisco in questa fase di bere in quantità tisane e decotti di piante con proprietà depurative come il cardo mariano, il carciofo, la bardana, la betulla.

Verdura e frutta a volontà

È quasi sempre un buon consiglio ma in questo caso ancora di più. Se non si hanno particolari patologie si potrà mangiare ortaggi, verdura e frutta in grande quantità.

Come spesso ho scritto su queste pagine, gli alimenti di origine vegetale oltre ad essere molto ricchi di acqua, essenziale per l’idratazione e il drenaggio dei liquidi, sono anche ricchi di vitamine e di principi attivi antiossidanti che riducono lo stato infiammatorio del nostro organismo.

Verdura e frutta possono essere assunte anche sotto forma di bevande. Via libera dunque alle centrifughe di spinaci, ananas, barbabietola, finocchi, limone, zenzero, curcuma, kiwi e mela.

Cereali sì, ma integrali

Per questo breve percorso detossinante si potrà rinunciare alla nostra amata pasta preferendole la pasta integrale o ancora meglio dei cereali a cui siamo meno abituati: segale, orzo, farro, quinoa e riso integrale.

Legumi, meglio se passati

A pranzo si potrà sostituire la pasta con un buon passato di fagioli o di ceci. I legumi sono ricchi di fibre, ferro, potassio, fosforo e vitamine del gruppo B. Frullandoli eviteremo anche il possibile meteorismo.

Zucchero? No grazie

Per questo periodo dobbiamo dimenticarne l’esistenza… anche nel caffé; scommettiamo che dopo due settimane di caffè amaro vi piacerà molto di più così?

Alimenti “nuovi”

In questa settimana possiamo scoprire cibi a cui non siamo molto abituati come la soia, burger vegetali, semi, il seitan, il tofu… superata la diffidenza iniziale, per alcuni di voi potrebbero risultare una piacevole scoperta da inserire stabilmente nella propria dieta.

Con i miei pazienti inizio spesso il nuovo percorso alimentare con una dieta detox, lo trovo un modo efficace per dire al nostro corpo “Si ricomincia!” e un ottimo punto di partenza per perdere i chili di troppo.

Tengo inoltre a ribadire che, specialmente in caso di patologie, sconsiglio il “fai da te”: un professionista abilitato potrà consigliare il miglior approccio dietetico personalizzato.