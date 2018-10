Dal sole alla pioggia, dall’estate all’autunno. Tutto in meno di 12 ore. Il Molise è piombato in pieno autunno: forti temporali stanno interessando le aree interne della regione accompagnati da un brusco calo della colonnina di Mercurio. Insomma chi questa mattina indossava ancora le maniche corte è stato costretto a tirare fuori dall’armadio maglioni e giubbini pesanti.

A Campobasso, ad esempio, l’ondata di maltempo ha fatto crollare le temperature passate dai circa 20 gradi (registrati nelle ore di punta) fino ai 10 di questa sera. Il nubifragio che ha interessato la città capoluogo ha provocato piccoli allagamenti e disagi al traffico soprattutto nella zona industriale.

Strade allagate pure a Termoli: le criticità maggiori a Rio Vivo, dove i canali sono stati controllati dalla Polizia locale, e in via Arno, nel quartiere San Pietro. Infatti anche sulla costa e in tutto il resto del Basso Molise si è abbattuto un forte temporale nel pomeriggio di oggi, domenica 21 ottobre. Anche qui le previsioni meteo avevano annunciato con largo anticipo un cambio di rotta del meteo con un brusco e netto calo delle temperature, che nel tardo pomeriggio registrano i 20 gradi. Già dal mattino, il cielo scuro, le nuvole e soprattutto un vento intenso preannunciavano la pioggia arrivata puntualmente qualche ora dopo in maniera particolarmente intensa facendo piombare la zona nel freddo quasi invernale.

Proprio per il maltempo la sezione della Protezione Civile della Regione Molise ha diramato un bollettino meteo di allerta di livello arancione.

Dalla serata di oggi, domenica 22 ottobre e per le successive 24-36 ore si prevedono sulla regione precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre è prevista una criticità idrogeologica per i temporali e per il moto ondoso sulle zone B e C, ovvero “Frentani – Sannio – Matese, Litoranea”.

E’ stata quindi attivata una fase operativa regionale di attenzione per i fenomeni localizzati che prevedono: erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango in bacini di dimensioni limitate; ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, ecc); scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; danni localizzati a strutture leggere, occupazione dei piani viari da strutture leggere o oggetti instabili.

A ciò si aggiungono poi mareggiate sulla costa con disservizi e pericolo per le strutture poco stabili sulla costa e difficoltà nella navigazione, specie sotto costa. Si raccomanda perciò la prudenza per tutta la durata dell’allerta arancione.

Dopo le ottobrate estive e le passeggiate in riva al mare di ieri, dunque, oggi il primo assaggio autunnale. Ma domani sarà peggio e secondo gli esperti sulle montagne dell’Appennino cadranno i primi fiocchi di neve.