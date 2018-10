Dà fuoco alla casa dopo il furto: due anni dopo la giustizia lo condanna

Poco più di due anni fa a Venafro si verificò uno strano furto in appartamento: i ladri portarono via soldi e oggetti di valore e subito dopo diedero fuoco alla casa.

A distanza di tempo uno dei componenti della banda di malviventi è stato condannato: a notificargli il provvedimento di carcerazione sono stati oggi i militari del Nucleo operativo e radiomobile di Venafro che hanno accompagnato il pregiudicato laziale in carcere dove resterà per i prossimi 2 anni 4 mesi per i reati di furto aggravato e danneggiamento seguito da incendio.

L’uomo fu arrestato quella notte stessa assieme ai suoi complici ma rimesso in libertà. Nel frattempo ha commesso altri furti legati allo spaccio di stupefacenti.