Cyberbullismo: conseguenze emotive e strategie di aiuto: grande partecipazione al Boccardi

Sabato 20 ottobre si è tenuto un incontro con gli studenti dell’I.I.S. Boccardi-Tiberio di Termoli sul tema del Cyberbullismo, coinvolgendo circa 200 studenti delle classi seconde e terze.

L’incontro voluto dalla prof.ssa Ionata Graziella, referente dell’educazione alla salute, e dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Ida Iuliani è stato tenuto dalla dott.ssa Marianna D’Aulerio, psicologa e psicoterapeuta che in un dialogo/dibattito con i ragazzi ha illustrato alcuni punti salienti del tema.

Il prof. Canfora Maurizio, Vicepreside e referente dell’Istituto per il cyberbullismo, dopo aver dato il benvenuto alla dott.ssa D’aulerio, ha invitato i ragazzi a riflettere sull’importanza di un tema di estrema attualità e rilevanza sociale, introducendolo da un punto di vista prettamente giuridico, sia in relazione alle responsabilità che alla tutela dei soggetti coinvolti.

La volontà di parlare di questo fenomeno, nasce sia dalla consapevolezza della continua crescita dei fenomeni di bullizzazione su internet, sia dalla necessità di far rendere consapevoli i giovani delle conseguenze, legali ed emotive a cui si va incontro, troppo spesso sottovalutate.

Difatti, secondo alcune recenti ricerche il 5,2% dei ragazzi italiani tra i 14 ed i 17 anni è vittima di cyberbullismo, con una percentuale maggiore tra le ragazze (7,1% contro il 4,6% dei ragazzi) (Rapporto Italia 2018 dell’Eurispes). Il cyberbullismo, considerato un’evoluzione del bullismo successivamente alla diffusione dei social e del web è stato definito nel 2006 da Peter Smith come “una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta, attuata attraverso un testo elettronico, agita contro un singolo o un gruppo con l’obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di tale comportamento che non riesce a difendersi.

Tuttavia, troppo spesso la gravità di questo fenomeno è sottovalutato sia dai genitori che dai ragazzi stessi. Di fatti per 8 ragazzi su 10 non è grave insultare, ridicolizzare o rivolgere frasi aggressive sui social, e le aggressioni verbali non sono considerate gravi in quanto non vi è violenza fisica; inoltre 7 ragazzi su 10 ritengono che la vittima non avrà alcuna conseguenza da tali attacchi (dati “Giovani ambasciatori contro il bullismo e il cyberbullismo per un web sicuro“, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Moige, Polizia di Stato, Fondazione Vodafone Italia e Trend Micro, 2016).

Invece, gli studenti coinvolti nell’evento hanno compreso ed imparato che le conseguenze per la vittima ci sono, che possono essere molto gravi e che se non si interviene in tempo possono diventare croniche e difficilmente essere sanate. La vittima del cyberbullo può manifestare sintomi fisici e psicologici a breve termine, come palpitazioni, mal ti testa, disturbi e dolori addominali, incubi e disturbi del sonno, scarsa autostima, introversione, problemi di integrazione, ecc. e sintomi al lungo termine, in cui la scarsa autostima può diventare più importante ed associarsi ad ansia, attacchi di panico, fobie sociali, insicurezza, depressione, difficoltà scolastiche, comportamenti autodistruttivi e autolesivi, uso/abuso di sostanze, problemi nell’adattamento, ritiro sociale e nei casi più gravi ideazione suicidaria e suicidio.

Tuttavia, le conseguenze di tali comportamenti non si fermano alla vittima ma coinvolgono anche il cyberbullo in quanto ogni atto in cui si manifesta il cyberbullismo è riconducibile a comportamenti che violano le norme contenute nel codice penale e nella Legge sulla privacy, comportando sanzioni penali ed amministrative. Inoltre, anche per il cyberbullo possono presentarsi disturbi psicologici, tra cui una maggiore frequenza di disturbi dell’umore (ansia e depressione), uso e abuso di sostanze.

L’incontro si è concluso con una serie di indicazioni e consigli pratici su cosa fare per difendere sé stessi o un amico dagli attacchi del cyberbullo. È fondamentale chiedere aiuto ad un adulto, che possa essere un genitore ma anche uno zio, un fratello maggiore o un insegnante e soprattutto tenere traccia di tutti messaggi o le offese ricevute. Nel caso in cui sia difficile confidarsi con persone conosciute è possibile contattare (anche in forma anonima) i numeri gratuiti offerti dal Telefono Azzurro (1.96.96) e dal MIUR (800 66 96 96), in cui poter ricevere supporto psicologico e consigli su come meglio affrontare il problema.

L’evento ricade all’interno del Mese del Benessere Psicologico e sarà seguito il prossimo 26 Ottobre da un incontro destinato ai genitori e agli studenti dell’I.I.S. Boccardi- Tiberio di Termoli sul tema dell’adolescenza in famiglia.