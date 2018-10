Customer experience management: quando lo shopping diventa un’esperienza

Il mondo del marketing è ampio e in continua evoluzione, non basta avere dei prodotti di qualità o a basso costo per consolidare la propria presenza sul mercato, bisogna fare molto di più per avere un bacino di clienti fidelizzato e per far si che nel tempo questo si possa ampliare. Il Customer experience management è un campo dal quale poter acquisire risorse utili che possono gettare le basi per un lavoro che guarda al futuro e anticipa un po’ le esigenze che verranno.

Il Customer experience management consiste nell’abbinare al normale marketing sulla vendita del prodotto l’esperienza di acquisto, far sentire chi sceglie un determinato prodotto parte di qualcosa di più grande: un team, una rivoluzione, un gruppo che va controcorrente o che riprende le tradizioni del passato. Si tratta dunque di abbinare l’acquisto a un’esperienza di vita e questo si può fare sia per le grandi aziende multinazionali e in franchising che nel piccolo, puntando su una clientela di nicchia e selezionata. Il mercato è sempre più competitivo, internet ha allargato a dismisura la concorrenza e per portare un cliente all’acquisto c’è bisogno di quel qualcosa in più che può essere uno sconto, una raccolta punti, omaggi, buoni acquisto e tutte le strategie che usiamo e che usano su di noi quando vogliono convincerci a comprare.

Partiamo dal presupposto che il prodotto sia buono, originale e diverso da quello degli altri e abbia un mercato: come si fa a convincere i potenziali clienti ad acquistarlo? Ma soprattutto come si arriva ai clienti? Come si fa a farsi conoscere? Le strategie per vendere sono sempre le stesse: puntare sul prodotto e investire in pubblicità, che può essere sviluppata in volantini, così come pubblicità sui social network, ma anche biglietti da visita, gadget gratuiti, mercatini e fiere di settore. Bisogna fare in modo che ogni vendita diventi fonte di pubblicità e questo si fa ad esempio, curando il proprio packaging, e quindi con biglietti da visita, carta o nastri regalo con logo e soprattutto con le buste personalizzate che, ancora oggi, sono un valido strumento di promozione. Le buste personalizzate sono sempre state un ottimo strumento per divulgare la propria attività, perché chi le riutilizza si porta in giro il marchio, soprattutto se sono particolari, con un logo carino e dei colori vivaci. Le buste anche dette shopper si possono utilizzare per la spesa, per il mare e per le piccole commissioni.

A tutto questo bisogna associare la customer experience, scegliere un claim ad esempio il femminismo, l’essere nerd, essere acide oppure amare qualcosa come i gatti, l’avocado, il sushi e tanto altro e farlo diventare il fil rouge della propria comunicazione, diventare una community di persone con passioni e interessi in comune. Le grandi aziende, che hanno molte più risorse, possono offrire delle vere esperienze ad esempio consulenze per il make up o per la skincare, personalizzazioni per scarpe o t-shirt, assistenti virtuali che aiutano nell’acquisto, concorsi con premi, invio di campioni gratuiti su richiesta o regali personalizzati con il logo. In grande o in piccolo, la customer experience si può applicare a tutti i modelli di business.