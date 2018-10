Crede di essere destinatario di una donazione e versa denaro sulla carta di una sconosciuta: denunciato l’autore della truffa telefonica

E’ stato denunciato dai carabinieri un 54enne catanese che ha truffato una persona di Toro utilizzando semplicemente un telefono.

A mettere i militari sulle sue tracce era stata la vittima qualche mese fa quando si è recata in caserma per riferire che una sconosciuta lo aveva informato di essere destinatario di una donazione e che, per poter riscuotere la somma, avrebbe dovuto prima effettuare una ricarica in denaro su una determinata carta di pagamento.

Lui, per nulla insospettito, ha versato i soldi rendendosi conto di aver subito una truffa solo in un secondo momento.

Dopo le indagini si è scoperto che dietro il raggiro c’era la persona denunciata risultata essere l’intestatario della carta di pagamento.