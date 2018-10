Controlli del territorio, periferie e contrade isolate nel mirino dei carabinieri

Nel pomeriggio e serata di venerdì 26 ottobre i carabinieri della Compagnia del capoluogo hanno effettuato un servizio di controllo coordinato del territorio al fine di intensificare la cornice di sicurezza in prossimità dell’ orario di chiusura degli esercizi commerciali e del fine settimana.

I controlli si sono concentrati prevalentemente sui territori di Ripalimosani, la frazione di S. Stefano di Campobasso, le contrade più isolate del capoluogo ed Oratino con i territori limitrofi. Sono stati sottoposti a controllo un totale di 17 mezzi, 25 persone, sono stati controllati 2 esercizi pubblici ed intensificate le verifiche sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale e la vigilanza agli obiettivi sensibili.

Capillare è stata inoltre l’attenzione sulla prevenzione degli incidenti stradali attraverso mirate verifiche circa l’eventuale abuso di alcool alla guida, una delle cause più frequenti di incidenti stradali insieme all’eccesso di velocità. Sono state elevate 3 contravvenzioni al codice della strada per dei sorpassi laddove non consentito e per caratteristiche funzionali dell’ autovettura inefficienti. Sempre nel corso di controlli stradali è stata inoltre comminata una sanzione amministrativa per detenzione di un 0,5 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana per uso personale agli occupanti di una autoveicolo nella periferia della città .