Martedì 24 ottobre presso la Sala delle Conferenze della Biblioteca Nazionale di Roma si è tenuta, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la cerimonia di premiazione del 46° concorso nazionale EIP ‘Scuola strumento di pace’, associazione riconosciuta dall’Unesco e dal Consiglio d’Europa, con statuto consultivo presso l’Onu. La Presidente Anna Paola Tantucci si è congratulata con le scuole molisane, per la qualità dei lavori presentati, che ha consentito loro di riportare numerosi premi nelle diverse sezioni.

Nello specifico hanno partecipato l’istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano, l’I.I.S.S. di Bojano, la Casa Circondariale di Larino in collaborazione con l’IPSEOA Federico di Svevia di Termoli, l’Omnicomprensivo di Guglionesi e l’I.I.S.L. Pilla di Campobasso.

Anche quest’anno uno spazio significativo è stato dedicato alla sezione ‘Sicurezza a Scuola Luigi Petacciato’, voluta dalla famiglia per fare memoria della tragedia avvenuta il 31 ottobre 2002 a San Giuliano di Puglia, con il crollo della Scuola Jovine, dove morirono 27 bambini e una maestra, tra cui proprio Luigi.

Il primo premio nazionale è stato vinto da due scuole molisane che hanno presentato un video dedicato al terremoto molisano del 2002: l’I.C.S. di Larino con un progetto multimediale dal titolo ‘In ricordo degli angeli di San Giuliano’ e l’Istituto Omnicomprensivo R. Capriglione – S. Croce di Magliano con un lavoro di ricerca sulle sciagure avvenute nelle scuole italiane intitolato ‘Per non dimenticare’

La mamma di Luigi, Nunziatina Porrazzo, presente alla cerimonia, ha rivolto un commovente ringraziamento agli alunni e agli insegnanti che hanno approfondito il tema della Sicurezza nelle scuole. Una tematica delicata, che valica anche i confini nazionali: il suo pensiero è andato agli studenti che partono per l’Erasmus e che non sempre trovano condizioni di confort e di sicurezza.

La Presidente Anna Paola Tantucci ha ringraziato Nunziatina per le diverse attività messe in campo e per la borsa di studio che anche quest’anno è stata assegnata alle scuole vincitrici dalla famiglia. Il Premio Scuola Strumento di Pace Italia 2018 è stato conferito alla giornalista Federica Angeli.