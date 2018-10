Colpo di scena: torna ai domiciliari il 24enne arrestato per droga. L’indagine continua, polizia rimette insieme i pezzi

Luca Lanzone, 24 anni, è tornato a casa. In regime di arresti domiciliari, praticamente la stessa misura restrittiva nella quale si trovava fino a venerdì scorso, giorno in cui è stato trasferito in carcere – nel penitenziario di Larino – per detenzione ai fini di spaccio.

In via Sturzo, nell’appartamento in cui vive e dove il giudice l’ha rispedito dopo un soggiorno in cella di appena tre giorni, la polizia con l’aiuto dei cani anti-droga arrivati da Bari ha trovato hashish e marijuana nascosti in un armadio.

Il giovane, che ha precedenti per droga e che ha avuto guai anche per comportamenti aggressivi sugli spalti dello stadio comunale, è difeso dall’avvocato Ruggiero Romanazzi, che l’altro giorno ha seguito la perquisizione a casa e in garage e ha assistito anche al sequestro dell’impianto di fotocamere esterne montate dalla famiglia su un’area pubblica, e di conseguenza ritenute fuorilegge.

seguono aggiornamenti