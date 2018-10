Collina Monforte invasa dai rifiuti, scende in campo il Movimento 5 Stelle

Nuova operazione di pulizia della collina Monforte di Campobasso. Questa volta scendono in campo gli attivisti del Movimento 5 Stelle: domenica 14 ottobre si svolgerà infatti una iniziativa ecologica presso la Collina Monforte, il luogo simbolo della città capoluogo, purtroppo invaso dai rifiuti.

“Con qualche ora di volontariato ed impegno civico – spiegano gli organizzatori – cercheremo di restituire decoro ad un’area che necessita sicuramente di maggiore rispetto e tutela. Sarà l’occasione per renderci conto che l’eccessiva produzione ed utilizzo di imballaggi e materiali “usa e getta” di ogni tipo, unitamente all’inciviltà diffusa di chi li abbandona indiscriminatamente nell’ambiente, stanno rendendo i nostri ecosistemi sempre più sporchi ed invivibili.

E‘ ora di cambiare la rotta, è ora di raccogliere e rilanciare la sfida #PlasticFreeChallenge per un ambiente finalmente libero dalla plastica e dalla monnezza“.

L’appuntamento è alle ore 9.30 in piazzale Palatucci.