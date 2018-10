Colf infedele ruba la pensione ad una anziana, denunciata per furto

Si era accorta che periodicamente il denaro che aveva in casa ‘spariva’. Piccole somme che venivano sottratte dalla sua pensione. Per questo, ad un certo punto, ha chiesto l’intervento dei Carabinieri.

Il fatto è successo a Carpinone, dove l’anziana era stata derubata dalla sua colf. Una vicenda ricostruita dai miliari che hanno svolto le indagini e dalle quali è emerso che nel tempo la badante aveva sottratto piccole somme di denaro dall’abitazione dove prestava la sua assistenza ad una signora. La donna, di fronte alle contestazioni mosse dai militari dell’Arma, quando si è accorta di essere stata ‘beccata’, ha consegnato spontaneamente il denaro ammettendo le sue responsabilità. La collaboratrice infedele dovrà ora rispondere del reato di furto, mentre il denaro recuperato è stato restituito restituito alla signora anziana.

Inoltre sempre i Carabinieri hanno ‘pizzicato’ due ragazzi che consumavano droga. I due sono stati sorpresi mentre si aggiravano in uno stabile abbandonato della periferia di Isernia. Il loro atteggiamento ha insospettito i militari che li hanno controllati: i due giovani avevano con sè della marijuana che successivamente sequestrata. Per loro invece è scattata una segnalazione per uso di stupefacenti.