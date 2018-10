Col cellulare davanti alla bocca

Parlano al telefono in modo immondo,

pare che intervistino loro stessi.

Ciò che importa è soltanto lo sfondo

e per ventiquattrore sempre connessi.

Ora, cosa rimane di profondo?

Poco al momento, comandano i fessi

nel mondo, vuoto, del grande tranello.

Con questa poesia, mi ribello!

Andri021018 Parafrasi = una recente moda, quella di parlare con l’apparecchio davanti alla bocca, penso sia appariscente e di estrema tendenza, non da tutti. Per evitare radiazioni ci sarebbero altri sistemi, eliminare completamente questa deriva suicida. Siamo, continuamente, connessi ad Internet ma assolutamente non connessi col mondo reale, nel caso ne fosse rimasto un brandello! Tecnicamente lo strambotto che avete letto rispetta i canoni poetici, otto versi endecasillabi con la seguente rima: 1-3-5, 2-4-6,7-8. Lascio ad altri la presunzione di scrivere liriche, mentre fanno riluttante prosa.