Coca, eroina e marija in un centro di accoglienza, arrestato un nigeriano

I carabinieri hanno fatto irruzione in un centro di accoglienza temporaneo del venafrano e arrestato un nigeriano con cocaina, eroina e marijuana.

E’ accaduto questa mattina e il blitz a firma del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Venafro è stato coadiuvato dalla presenta di unità cinofila antidroga del nucleo di Chieti.

Durante i controlli, proprio il cane ha fiutato le sostanze. Quindi sono partite le verifiche che hanno portato i carabinieri a trovare in possesso di un nigeriano ospite del Centro, alcuni involucri che contenevano numerose dosi di cocaina, eroina e marijuana, pronte per essere immesse sul mercato dello spaccio.

Insieme alla droga sono stati trovati anche un bilancino di precisione, due coltelli e quattro telefoni cellulari, tutto opportunamente sequestrato.

Il nigeriano invece è stato prima portato in caserma per le formalità di rito e poi trasferito al carcere di Isernia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I militari stanno ora ricostruendo l’attività dell’ospite del Cat per capire dove si riforniva e da chi ma indagini sono in corso per individuare i destinatari della droga.