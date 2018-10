Comincia con una grande vittoria in trasferta a Fano la stagione 2018-2019 del Cln Cus Molise. La formazione guidata da Marco Sanginario mette in cassaforte i primi tre punti del torneo imponendosi in terra marchigiana al termine di una prestazione tutta cuore e grinta corredata anche da ottime azioni offensive. Finisce con la festa di capitan Di Stefano e compagni su un campo non facile e contro un avversario nuovo, come lo sono tutte le squadre del gruppo D. Il Cln Cus Molise ha avuto il merito di sfruttare le occasioni da rete avute e di aver giocato con attenzione nella fase di non possesso.

Partita equilibrata fin dalle prime battute di gioco tra due squadre ben organizzate e ben messe in campo dai rispettivi allenatori. Il Cln Cus Molise si fa vedere con interessanti ripartenze che creano più di qualche apprensione alla retroguardia marchigiana mentre il Fano si imbatte nell’attenta retroguardia molisana che chiude bene gli spazi e non concede nulla. La contesa si sblocca grazie ad un gran gol del solito Barichello che sfrutta un lancio lungo e con un tocco sotto deposita la sfera in fondo al sacco. Il Fano non ci sta e si fa vedere a più riprese in area del Cln Cus Molise ma un super Madonna evita per ben due volte la capitolazione. Le due squadre vanno così a riposo sullo 0-1.

Nella seconda frazione di gioco il Cln Cus Molise continua a macinare gioco e si porta sul 3-0. Protagonista è Everton con una grandissima doppietta (prestazione eccellente per il brasiliano). La sfida sembra in discesa per i campobassani che però subiscono il veemente ritorno del Fano che, anche grazie al portiere di movimento, si porta sul 3-2. Match riaperto ma è qui che il Cln Cus Molise dimostra carattere e qualità. Mister Sanginario opta per il portiere di movimento, Barichello dalla sua porta segna e permette al Cln Cus di allungare nuovamente nel punteggio. Madonna conserva il risultato con un altro grande intervento e capitan Di Stefano fa scorrere i titoli di coda sul match con un bel tiro che vale il 2-5 finale. E’ festa grande per il Cln Cus Molise.

Entusiasta a fine gara il tecnico del Cln Cus Molise Marco Sanginario. “E’ stata la vittoria di un grande gruppo – spiega – abbiamo affrontato la gara nella maniera migliore e nei momenti decisivi tutti hanno dato il loro importante contributo. Sono contento perché ha esordito un classe 2002, D’Uva, al quale va un grande in bocca al lupo per la stagione e per la splendida prova di Everton che ha fatto cose straordinarie. Complimenti a tutti i miei giocatori”.

Eta Beta Fano 2

Cln Cus Molise 5

(0-1 primo tempo)

Etabeta Fano: Bacciaglia, Della Martera, Pietrelli, Lourencete, Montesi, Giuliani, Russo, Ettaj, Bei, Palazzi, Copparoni, Molini. All. Mariotti.

Cln Cus Molise: Madonna, D’Uva, Di Stefano, Cioccia, Cavaliere, Verlengia, Marro, Everton, Ferrante, Barichello, Leccese, Silvaroli. All. Sanginario.

Arbitri: Roscini di Foligno e Fabbri di Gubbio. Cronometrista: Oliviero di Pesaro.

Marcatori: Barichello pt; Barichello, Everton (2), Di Stefano, Bei, Copparoni.